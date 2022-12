Zbog sprečavanja glasanja u Šavniku optužni predlozi protiv sedam osoba

Podgorica, (MINA) – Pljevaljsko Osnovno državno tuzilastvo (ODT) podnijelo je Osnovnom sudu na Žabljaku četiri optužna predloga protiv sedam osoba zbog sprečavanja glasanja tokom lokalnih izbora u Šavniku.

Iz pljevaljskog ODT-a su kazali da su optužni predlozi podnijeti protiv M.V, I.Ć, R.J, V.A i N.J. zbog krivičnog djela povreda prava glasanja i protiv Ž.P. i M.B. zbog krivičnih djela uništavanje dokumenata o glasanju i sprečavanje održavanja glasanja.

“Optuženima M.V, I.Ć. i R.J. se stavlja na teret da su 23. oktobra na biračkom mjestu broj šest “Škola u Dubrovsku”, kao zamjenici članova, odnosno opunomoceni predstavnik podnosioca izborne liste, na protivpravan način spriječili glasača, koji je upisan u birački spisak, da glasa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, optuženim V.A. i N.J. se stavlja na teret da su istog dana na biračkom mjestu broj 20 “Škola u Krnjoj Jeli” na protivpravan način spriječili glasače koji su upisani u birački spisak da glasaju.

Iz ODT-a Pjevlja su kazali da se optuženom Ž.P. stavlja na teret da je dana 20. novembra na biračkom mjestu broj 14 ” Kafana Kruševice” uništio neupotrijebljene glasačke listiće i bacio ih na pod i time na protivpravan nacin spriječio održavanje glasanja na tom biračkom mjestu.

Navodi se da se optuženom M.B. stavlja se na teret da je 20. novembra na biračkom mjestu broj jedan “Sala Skupštine Opštine Šavnik”, kao zamjenik člana biračkog odbora, silom polomio glasačku kutiju i potom uništio dokumente o glasanju.

“Na taj način M. B. je protivpravno spriječio održavanje glasanja na tom biračkom mjestu”, rekli su iz ODT-a Pljevlja.

