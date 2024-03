Zbog prijetnji sudiji osuđen na godinu zatvora

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici osudio je V.L. na godinu zatvora, zbog prijetnji sutkinji Višeg suda V.K.

Kako je saopšteno iz Osnovnog suda, prvostepenom presudom V.L. je oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i osudio ga kaznom zatvora u trajanju od jedne godine.

“Okrivljenom se stavlja na teret da je u postupku pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda u Podgorici koji se između ostalih vodi i protiv njega zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo u pokušaju i drugih, na suđenju uputio prijetnju predsjednici sudećeg vijeća V.K.”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je V.L. sutkinji uputio prijetnju “Ti teroristo, pazi se”.

“Sud je prilikom odmjeravanja kazne cijenio sve okolnosti koje su od značaja na visinu kazne, pa je našao da će se ovako odmjerenom kaznom u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini krivična djela, posebno ne ona protiv državnih organa”, kaže se u saopštenju.

Ističe se i da će tako odmjerena kazna zatvora uticati i na druge da ne čine krivična djela.

“I izraziti jasnu društvenu osudu prema svakom vidu ovakvog ponašanja osoba koje se nalaze u zakonom predviđenom postupku pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima, na koji način će se u potpunosti ostvariti ciljevi kako specijalne, tako i generalne prevencije”, naveli su iz Osnovnog suda.

Protiv te odluke je, kako su kazali, dozvoljeno pravo žalbe.

