Zbog nepoštovanja pomorskih propisa skoro 70 hiljada EUR kazni

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od početka juna do kraja avgusta prošle godine, zbog nepoštovanja pomorskih propisa izdato preko 200 prekršajnih naloga, izrečene su kazne u iznosu od skoro 70 hiljada EUR i pokrenuta tri prekršajna postupka, kazao je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je u intervjuu agenciji MINA rekao da je prošle godine bilo devet pomorskih nezgoda, od kojih su se po tri desile u Bokokotorskom zalivu i na Skadarskom jezeru, dvije u okviru Budvanskog zaliva i jedna na Barskom sidrištu.

„U prethodnoj turističkoj sezoni uglavnom su se ponavljale iste nepravilnosti – nedozvoljeno približavanje plovnih objekata obali, ulazak plovila u zone kupališta, kršenje ograničenja brzine i nedozvoljeno sidrenje u zonama zabrane“, naveo je Radulović.

On je ranije najavio set inovativnih mjera koje će obezbijediti da se pomorski saobraćaj u Crnoj Gori održi na visokom nivou sigurnosti.

Upitan o kojim mjerama je riječ, Radulović je kazao da je plan da do kraja godine zaposle još pet do šest novih inspektora sigurnosti pomorske plovidbe.

„Moja vizija je da do kraja mog mandata imamo po jednog inspektora sigurnosti pomorske plovidbe za svaku primorsku opštinu, tu uključujem i Skadarsko jezero“, rekao je Radulović.

Kako je naveo, krajem prošle godine uspostavili su novi radarski sistem uzduž crnogorske obale, od Boke Kotorske do brda Ostros između Skadarskog jezera i Bara.

Radulović je istakao da je to veoma značajno, jer rade na novom zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe, kojim će biti uređeno da plovila koja su registrovana za privrednu djelatnost moraju imati ICE sistem.

„Ako neko ko ima taj ICE uređaj prekorači brzinu, odmah će se poslati signal u kontrolni centar i oni će znati na koga je plovilo registrovano i moći će se iz radarskog centra automatski poslati prekršajni nalog“, kazao je Radulović.

On je rekao da tokom sezone imaju brojne probleme sa skuterima, pogotovo u Budvi i Ucinju.

„Trenutno razmatramo nekoliko opcija kako možemo to na najbolji način da riješimo već do ove ljetnje sezone“, naveo je Radulović.

Govoreći o kapacitetima Crne Gore kada je riječ o opremi koja se koristi za kontrole na moru, on je kazao da će do početka ljetnje sezone imati dva nova brza čamca, koji će moći da idu do 70 čvorova.

„Time ćemo da pojačamo kontrole sigurnosti na moru“, rekao je Radulović.

Kako je naveo, što se tiče opreme koja se koristi za akcije traganja i spašavanja, Uprava pomorskih sigurnosti i upravljanja lukama raspolaže sa ukupno devet plovila raznih karakteristika.

