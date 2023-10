Zbog nedozvoljenog držanja oružja uhapšen strani državljanin

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je državljanina Turske O.T. (23), osumnjičenog za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, tokom redovne patrolne djelatnosti, zatekli stranog državljanina sa oružjem.

„Interventna jedinica, u ulici Miloja Pavlovića, zatekla je O.T, koji je prilikom kontrole odbacio plastičnu kesu. Policija je pronašla revolver „Kolt“ i jedan mobilni telefon“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je pištolj izuzet sa lica mjesta i da je O.T, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

