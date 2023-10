ZBCG: Vrijeme da se konačno dobije prava slika o stanju u državi

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori neće biti odložen, kazali su iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), navodeći da je vrijeme da se konačno dobije prava slika o stanju u državi.

„Sinhronizovana akcija Demokratske partije socijalista (DPS), njihovih političkih satelita, raznih parapolitičkih organizacija na njihovom platnom spisku i bivših režimskih medija, koji u transu ponavljaju mantru o odlaganju popisa, pokazatelj su činjenice da ostaci tog korumpiranog sistema na svaki način žele da zaustave da istina o Crnoj Gori izađe na vidjelo“, kaže se u saopštenju.

Iz ZBCG su rekli da se, skrivajući se iza floskula o „nepripremljenosti i haotičnom političkom momentu“ i iza notornih laži o „nasilnoj promjeni demografske slike Crne Gore“, želi prikriti ono što je najbitnije da cijela država vidi.

„Prije svega, to će biti činjenica da Crna Gora ima manje državljana koji žive u Crnoj Gori, nego što ih je upisano u biračkom spisku“, naveli su iz ZBCG.

Oni su kazali da će samo taj podatak biti dovoljan da zauvijek u paramparčad rasturi priču bivšeg režima o nekakvoj stabilnosti i funkcionalnosti sistema dok su oni vodili Crnu Goru.

„Potvrdiće se ono o čemu je koalicija ZBCG, kao i nekadašnji Demokratski front (DF), bezbroj puta govorila, da je postojala sistematska politička krađa i prekrajanje izborne volje građana Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz ZBCG su rekli da će taj podatak biti posebno bitan zbog toga što je birački spisak, kako su kazali iz te koalicije, i dalje pod kontrolom DPS-a.

„Upravo zbog toga što se nakon veličanstvene pobjede 30. avgusta 2020. godine nije dozvolilo tadašnjem DF-u, a sadašnjoj koaliciji ZBCG, da uđe u Vladu i na taj način se pozabavi i tim problemom“, dodali su iz ZBCG.

Oni su kazali da druga, podjednako bitna činjenica, koju bi DPS zajedno sa svojim satelitima htio da prikrije, jeste da će se popisom upravo ustanoviti imovina svih građana Crne Gore.

„I konačno obznaniti da nekadašnji gradonačelnici i visoki funkcioneri poput Miomira Mugoše i Brana Gvozdenovića imaju na stotine stanova. Utvrdiće se i čija je „ničija kuća“ na Gorici. Suštinski, za njih je nacionalno pitanje, zapravo finansijsko“, navodi se u saopštenju.

Iz ZBCG su kazali da iz tih razloga, a ne zbog nekih šturih izgovora, bivši režim ne želi da se održi popis.

Oni su rekli da će se sada, kada je Monstat profesionalizovan i kada svi imaju kontrolu nad popisom, konačno potvrditi 30 godina nepočinstava i manipulacije građanima Crne Gore.

„Crna Gora ovo zna i nikakvog odlaganja popisa neće biti. Vrijeme je da se konačno dobije prava slika o stanju u državi“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS