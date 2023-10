ZBCG: Ovolika opterećenost Vučićem postaje zabrinjavajuća

Podgorica, (MINA) – Organizovana političko – medijska hajka na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića još jednom potvrđuje visok stepen nemoći predstavnika bivšeg režima i njihovu potpunu dezorijentisanost i izolaciju, ocijenili su iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

„Pritom, redovno ne primjećuju svakodnevne nalogodavne intervencije Tonina Picule, Romana Jakiča, a danas i Ramuša Haradinaja, koji manifestuje svoje nasledno pravo na Crnu Goru“, naveli su iz ZBCG u saopštenju.

Prema njihovim riječima, ovolika opterećenost Vučićem postaje zabrinjavajuća.

Iz te koalicije pitali su treba li podsjećati na, kako su kazali, višemjesečnu kampanju pojedinih predstavnika međunarodne zajednice sa isključivim ciljem eliminisanja ZBCG iz buduće vlade.

„Optuživati Vučića da je kriv i zbog održavanja popisa najbolje govori o dvodecenijskom nasilnom nametanju identitetskog inženjeringa Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista, koji se nakon 30. avgusta raspao u paramparčad, i onda je poželjno tražiti krivce u regionu, a najpoželjnija meta je Srbija i njen predsjednik“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz ZBCG, umjesto da njihovi politički oponenti razmišljaju kako da se dođe do društvenog konsenzusa oko najvažnijih procesa u Crnoj Gori, oni funkcionišu u paralelnom svijetu bojkota i heremetičnosti, koji ih neće odvesti nikud.

„A ako im je zaista stalo do crnogorske nezavisnosti neka prvo osude Piculu, Haradinaja, Jakiča i ostale “dobroželatalje” Crne Gore, pa onda neka se vrate na Vučića, pošto su odavno izašli iz bonusa kad je on u pitanju“, navodi se u saopštenju.

