Zatražili hitnu sjednicu danilovgradskog parlamenta

Podgorica, (MINA) – Klub odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini opštine (SO) Danilovgrad zatražio je da se u hitnom postupku zakaže vanredna sjednica lokalnog parlamenta povodom krizne situacije koja je nastala kao posljedica širenja Q groznice.

Šef Kluba odbornika DPS-a Branko Bošković kazao je da su nezadovoljni što nakon današnjeg sastanka kolegijuma i dobijenog dnevnog reda aktuelna situacija povodom Q groznice, koja prijeti zdravlju građana Danilovgrada, nije stavljena u razmatranje kao vanredna situacija.

On je rekao da su nezadovoljni jer to nije planirano za razmatranje ni u redovnoj proceduri sjednice od 17 tačaka, koja je zakazana za 11. oktobar.

„Tražimo da se u hitnom postupku zakaže vanredna sjednica SO Danilovgrad povodom krizne situacije koja je nastala kao posljedica širenja Q groznice“, kaže se u saopštenju.

Bošković je kazao da bi na toj sjednici trebalo da transparentno, pred očima građana, uz uključenje stručnih struktura na nivou Opštine, državnih organa, a posebno opštinskih službi nadležnih za praćenje i odlučivanje u ovakvim situacijama, razmatraju problem i doprinesu donošenju konkretnih odluka, kako bi se posljedice umanjile.

Kako je rekao, na hitnoj i vanrednoj sjednici Skupštine treba uzeti u obzir stvarno stanje na terenu, predložiti mjere koje će pomoći pogođenim farmama, ali i one koje će doprinijeti da se ova situacija u Danilovgradu više ne ponovi.

„Zahtijevamo od rukovodstva Opštine da se iz lokalnog budžeta izdvoje sredstva kojima ćemo finansijski pomoći farmere koji žive na teritoriji Danilovgrada“, kaže se u saopštenju.

U DPS-u, kako je naveo Bošković, smatraju da je to izraz solidarnosti, ali i ulaganje u poljoprivredu koja je ključna grana privrede u Danilovgradu.

