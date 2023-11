Zaštita žena u javnom prostoru obaveza najviših donosilaca odluka

Podgorica, (MINA) – Zaštita žena u javnom prostoru od mizoginije i seksizma je obaveza najviših donosilaca odluka, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) i najoštrije osudili uradak Vojislava Šešelja.

„CGO sa zgražavanjem osuđuje najnoviji uradak političkog marginalca Šešelja, kojim on ponovo na najprizemniji način targetira profesoricu Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) i raniju poslanicu Draginju Vuksanović Stanković“, naveli su iz te nevladine organizacije na društvenoj mreži X.

Iz CGO su kazali da su primitivne kukavice, poput Šešelja, jedna dimenzija problema.

Kako su rekli, mnogo više brinu oni koji na to ćute, a na pozicijama su odakle su morali prvi reagovati.

„Pozivamo predsjednike države i Skupštine, Jakova Milatovića i Andriju Mandića, premijera Milojka Spajića i rektora UCG Vladimira Božovića da nam kažu šta misle o nedjelu Šešelja, ali i šta će biti njihovo zalaganje kako bi žene u javnom životu Crne Gore bile zaštićene od mizoginije i seksizma“, naveli su iz CGO.

Iz CGO su poručili da se ne smijemo navikavati na ambijent u kojem su, kako su kazali, žene uobičajen i očekivan objekat pražnjenja frustracija onih čije naopake ideološke i političke nazore, stavove ili štetne odluke, te iste žene argumentovano, hrabro i beskompromisno kritikuju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS