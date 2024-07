Zaštita OSI pravni i etički imperativ svakog društva

Podgorica, (MINA) – Zaštita i društvena afirmacija osoba sa invaliditetom je pravni i etički imperativ svakog društva, saopšteno je na konstitutivnom sastanku Savjeta za prava lica sa invaliditetom. Iz Vlade su rekli da je konstitutivni sastanak Savjeta održan danas, nakon dvije godine kašnjenja, čime su stvoreni uslove za početak rada Savjeta. „Savjet za prava lica sa invaliditetom, kao privremeno radno tijelo, formiran je prije dvije godine, ali rješenje o imenovanju Savjeta, usljed organizacionih i strukturnih promjena nije donijet od strane prethodne vlade pa samim tim Savjet nije ni mogao biti funkcionalan“, kaže se u saopštenju. Za predsjednika aktuelnog Savjeta, Vlada je imenovala potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalna pitanja, Srđana Pavićevića. Kako se dodaje, za potpredsjednike Savjeta imenovani su ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka i predstavnica nevladine organizacije „Ekvivalent”, Svetlana Cicvarić. Navodi se da nužnost formiranja Savjeta, proizilazi iz potrebe da se sinhronizovanim i odgovornim sistemskim radom unaprijedi zaštita i promocija ljudskih prava osoba s invaliditetom. Crna Gora ima međunarodne obaveze koje je, kako se dodaje, preuzela ratifikacijom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i obaveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima. „Iz čega proizilazi nužnost razvoja politika, zakona i programa koji uklanjaju barijere i garantuju uživanje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i društvenih prava licima s invaliditetom“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da se u Izvještaju o napretku Crne Gore na putu pridruživanja Evropskoj uniji za prošlu godinu, a koji se tiče poglavlja 19 i poglavlja 23, posebno ohrabruje formiranje Savjeta za prava lica sa invaliditetom, što je i privremeno mjerilo u pregovaračkom poglavlju 23 – pravosuđe i temeljna prava. Prema riječima Pavićevića, odnos jednog društva prema pravima i potrebama osoba sa invaliditetom je njegova lična karta, dokaz o stepenu poštovanja ljudskih prava, stepenu gradjanske kulture i solidarnosti. „Lica sa invaliditetom ne traže ni samilost ni povlastice već prava i prilike da budu punopravni članovi društva”, rekao je Pavićević. On je kazao da ga personalna struktura novoformiranog Savjeta uvjerava da će njegov rad biti produktivan. „I da će nadmašiti deklarativni i strateški pristup koji se do sada nije dao očekivane rezultate i napravio značajne pomake na planu garancija, promocije i implementacije evropskih standarda u oblasti pravne zaštite i društvene afirmacije lica sa invaliditetom”, dodao je Pavićević.

