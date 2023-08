Zastave na pola koplja uoči godišnjice tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja, uoči godišnjice tragedije u kojoj je ubijeno deset, a ranjeno šest osoba.

Iz Prijestonice podsjećaju da se sjutra navršava godina od nezapamćene tragedije koja je zadesila Cetinje, čiji je epilog deset nevinih žrtava, među kojima dvoje djece, dok je šest građana teško ranjeno.

“U znak sjećanja na nevine žrtve ovog bezumnog zločina, zastave na ulazu u Cetinje i na svim gradskim institucijama spuštene su na pola koplja“, naveli su iz Prijestonice na Tviteru /Twitter/.

Kako su kazali, lokalni javni emiter RTV Cetinje će svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju godišnjice tog tragičnog događaja.

Tridesetčetvorogodišnji Vuk Borilović je 12. avgusta prošle godine na Cetinju, pucajući iz vatrenog oružja, usmrtio deset i ranio šest osoba, nakon čega je ubijen.

