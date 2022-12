Zaplijenjeno skoro 100 kilograma marihuane u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija zaplijenila je skoro 100 kilograma (kg) marihuane u Podgorici i uhapsila S.V. (27) iz tog grada, koji je osumnjičen za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u srijedu, na parkingu ispred supermaketa u Donjoj Gorici, kontrolisali vozilo marke „VW Jetta“ podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljao S.V.

„U vozilu je pronađeno pet putnih torbi u kojima su se nalazila 82 veća pvc pakovanja sa marihuanom, ukupne mase oko 94 kg“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, droga je oduzeta i poslata na potrebna vještačenja u Forenzički centar.

„Po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je upoznat sa događajem, S.V. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS