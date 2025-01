Zaplijenjeno 20 komada oružja i preko 500 komada municije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su danas sproveli pretrese na više lokacija širom Crne Gore i oduzeli 20 komada oružja, šest štapina privrednog eksploziva i 520 komada municije, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su te aktivnosti rezultat intenziviranih mjera koje službenici policije sprovode prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, njima bliskim i interesantnim licima, kao i prema građanima za koje postoji sumnja da nelegalno posjeduju oružje.

Iz policije su kazali da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ pretresli više lokacija i od M.R. zaplijenili 28 komada municije, a oduzeli su i sredstva za vezivanje i tri spreja sa nadražujućim dejstvom.

Kako su naveli, od M.Ć. je oduzeta vazdušna puška, 74 komada municije za automatsku pušku, dva pribora za čišćenje oružja i dva pojačivača trzaja za automatsku pušku.

„Od M.O, člana jedne organizovane kriminalne grupe, policija je oduzela dva pištolja i pušku, kao i 30 komada municije različite vrste i kalibra”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se u odnosu na te događaje tužilac izjasniti nakon odgovarajućih vještačenja.

Na nivou Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ je, pretresom kod P.K, oduzeta automatska puška, pištolj, lovačka puška, startni pištolj i 369 komada municije različite vrste i kalibra.

„U odnosu na ovo lice tužilac će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja, a u odnosu na oružje koje je pod dozvolom biće pokrenut upravni postupak u cilju trajnog oduzimanja”, kazali su iz policije.

Kako su naveli, kod M.B. je pronađeno šest komada municije sa okvirom i protiv njega će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ izvršenim pretresima kod M.R., državljanina Bosne i Hercegovine, pronađen je i oduzet startni pištolj i dvije plastične maske za lice. Takođe od lica S.V. oduzeta je puška i revolver”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su kod K.M. pronađene dvije puške, dva revolvera i lovačka puška, o čemu će se tužilac naknadno izjasniti, a na još jednoj lokaciji pronađen je startni pištolj.

“U Tivtu je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi G.K. koji je prethodno uputio riječi prijeteće sadržine u odnosu na dva maloljetna lica. Kod njega je policija pronašla šest komada municije”, naveli su iz policije.

Oni su kazali da je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi S.K. pronađena lovačka puška vlasništvo G.K, a se izjasnio da se protiv njega podnese krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti.

U Kotoru su policijski službenici izvršili pretrese na nekoliko lokacija i kod S.K. i V.K. pronašli šest štapina privrednog eksploziva, 13 komada municije, vazdušnu pušku sa optikom, gasni pištolj i manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana.

“U odnosu na ova lica postupajući tužilac će izvršiti naknadnu pravnu kvalifikaciju događaja”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su apelovali na građane da iskoriste zakonsku mogućnost za dobrovoljno predavanje oružja bez pravnih posljedica, i da na taj način daju svoj doprinos cjelokupnoj bezbjednosti društva.

Oni su podsjetili da građani mogu predati i oružje u odnosu na koje nije pokrenut ostavinski postupak, takođe bez pravnih posljedica.

Navodi se da građani to mogu učiniti tako što će pozvati policiju na broj 122, obavijestiti policijske službenike da žele da vrate oružje, nakon čega će oni preuzeti oružje na mjestu gdje se nalazi i izdati potvrdu o preuzimanju.

„Važno je napomenuti da građani ne treba sami da donose oružje u stanice policije, prije svega zbog bezbjednosti“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su danas policiji u Regionalnom centru bezbjednosti „Centar“ dobrovoljno vraćene tri bombe.

“Povjerenje i saradnja građana od ključnog su značaja za očuvanje bezbjednog ambijenta i dalju izgradnju društva temeljenog na poštovanju zakona i sigurnosti svih građana Crne Gore”, poručili su iz policije.

