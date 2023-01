Zainteresovani za poziciju v.d. VDT-a da dostave biografije

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) pozvao je zainteresovane za poziciju vršioca dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca (VDT) da u roku od sedam dana dostave radnu biografiju.

Iz TS-a su podsjetili da je odluka o tome donijeta na sjednici Savjeta 19. januara, kojom je predsjedavala v.d. VDT-a Maja Jovanović.

Zainteresovani kandidati biografije mogu dostaviti elektronskim putem na adresu TS-a – [email protected]

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović zakalaza je za 4. februar vanrednu sjednicu parlamenta na kojoj će razmatrati izmjene Zakona o državnom tužilaštvu, kojim je predviđeno da mandat v.d. VDT može trajati do izbora čelnika tužilaštva u punom mandate.

Vršiteljki dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maji Jovanović drugi mandate ističe 5. februara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS