Žabljak bez struje, ekipe na terenu

Podgorica, (MINA) – Ekipe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i dalje su na terenu i pokušavaju da na Žabljaku uspostave napajanje električnom energijom, saopšteno je iz tih kompanija.

Iz CEDIS-a i CGES-a su rekli da su loši vremenski uslovi doveli do problema na dalekovodu 35 kV Brezna – Žabljak, koji trenutno služi kao jedino napajanje te opštine.

„Napajanje od strane Pljevalja isključeno je na zahtjev CGES-a, zbog radova na 400 kV dalekovodu u okviru trans balkanskog koridora“, kaže se u zajedničkom saopštenju.

Navodi se da su ekipe CEDIS-a i CGES-a odmah angažovane kako bi se otklonio kvar, ili obezbijedilo alternativno napajanje.

„Ekipe su i dalje na terenu, ulažući svoje napore da uspostave napajanje uprkos izuzetno lošim vremenskim uslovima. Ukoliko ne dođe do normalizacije naponskih prilika, ekipe CEDIS- i CGES-a će nastaviti sa radom u ranim jutarnjim satima“, kaže se u saopštenju.

Iz CEDIS-a i CGES-a izvinili su se svim građanima Žabljaka zbog, kako su rekli, neprijatnosti koje sa sobom nosi prekid u napajanju električnom energijom.

