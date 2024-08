Za vikend vanredna vakcinacija djece

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Glavnog grada (DZGG) za vikend će organizovati vanrednu vakcinaciju djece u zdravstvenom objektu Stara Varoš – Pobrežje.

Iz DZGG rekli su da će vakcinacija biti organizovana od osam sati do 16 sati.

Oni su apelovali na roditelje i staratelje da dovedu djecu na vakcinaciju.

“Kako se bliži početak nove školske godine i polazak djece u vrtiće, zbog rizika od širenja epidemije apelujemo na sve roditelje i staratelje, čija djeca nijesu vakcinisana po kalendaru obavezne imunizacije, da za vikend iskoriste mogućnost i bez prethodnog zakazivanja vakcinišu svoju djecu”, kaže se u saopštenju.

