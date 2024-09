Za vikend dodatni termini za vakcinaciju djece

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Glavnog grada (DZGG) organizovaće za vikend dodatne termine za vakcinaciju djece u zdravstvenom objektu Stara Varoš – Pobrežje, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Kako se navodi, dodatni termini biće organizovani od devet do 13 sati.

“Pravovremenom vakcinacijom štitite svoju djecu od morbila, zaušaka, rubele, difterije, pertusisa, dječije paralize, invazivnih oboljenja koje izaziva hemofilus infulunece tip b, tetanusa, hepatitisa B i drugih”, kaže se u saopštenju.

Iz DZGG su apelovali na sve roditelje da obrate pažnju na značaj imunizacije, kako bi se obezbijedila sigurnost u kolektivnom okruženju, a posebno s obzirom na to da je školska godina počela i da su mališani započeli boravak u predškolskim ustanovama.

Oni su kazali da je, zbog epidemiloškog značaja, apel na statusu imunizacije sa vakcinama koje sadrže komponente protiv difterije, tetnusa, pertusisa, morbila, zuški i rubele.

“Molimo sve roditelje i staratelje čija djeca nisu uredno vakcinisana po kalendaru obaveznih imunizacija da za dane vikenda iskoriste mogućnost i bez prethodnog zakazivanja vakcinišu svoju djecu”, zaključuje se u saopštenju.

