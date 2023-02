Za troškove predsjedničke kampanje 884,5 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Za finansiranje predsjedničke kampanje planirano je da se iz državnog budžeta izdvoji 884.549 EUR, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da je članom 21 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore definisano da se sredstva za pokriće troškova za predsjedničke izbore obezbjeđuju iz budžeta.

U odluci Vlade se navodi da je, Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, definisano da se budžetska sredstva za finansiranje dijela troškova predsjedničke kampanje obezbjeduju u iznosu od 0,07 odsto planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i budžeta državnih fondova.

Podsjeća se da je Zakonom o budžetu za ovu godinu planirano da tekući budžet iznosi 1.263.641.661 EUR.

“U skladu sa navedenim, budžetska sredstva za finansiranje dijela troškova izborne kampanje kandidata za izbor Predsjednika planirana su u iznosu od 884.549 EUR”,rekli su iz Vlade.

