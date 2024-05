Registrovan prvi slučaj morbila u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZ) registrovao je danas prvi slučaj morbila u Podgorici.

Kako je saopšteno iz IJZ, obolijevanje je registrovano kod djeteta uzrasta dvije i po godine, koje pohađa Javnu predškolsku ustanovu (JPU) „Ljubica Popović“ i koje nije bilo vakcinisano nijednom dozom vakcine protiv morbila, zauški i rubele (MMR).

“Prema do sada dostupnim informacijama, ovaj slučaj obolijevanja nije epidemiološki povezan sa prethodno registrovanim slučajevima u Crnoj Gori”, kazali su iz IJZ.

Kako su dodali, za sada ne postoji podatak o putovanju djeteta van Crne Gore u periodu maksimalne inkubacije.

“Istraživanje se nastavlja radi prikupljanja dodatnih relevantnih informacija u cilju otkrivanja izvora infekcije i smanjenja rizika od pojave novih slučajeva”, kazali su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su pozvali roditelje da dovedu djecu na vakcinaciju bez odgađanja.

“Sva djeca koja su navršila godinu dana i nemaju medicinske kontraindikacije pisano navedene od strane ljekara treba da prime prvu dozu MMR vakcine, a djeca koja se pripremaju za upis u školu i starija moraju biti vakcinisana sa dvije doze ove vakcine”, navodi se u saopštenju IJZ.

Kako se dodaje, prema posljednjem izvještaju ECDC, najmanje 16 prijavljenih smrtnih ishoda je povezano sa malim boginjama i to 15 u Rumuniji i jedan u Irskoj.

“Morbili su akutna zarazna respiratorna bolest koja se odlikuje visokom temperaturom, kašljem, konjunktivitisom, pojavom sitnozrnastog crvenkastog osipa, čestom pojavom komplikacija (do tri od deset inficiranih razvije neku od komplikacija među kojima mogu biti upala pluća i upala mozga)”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, to oboljenje može dovesti i do smrtnog ishoda u bilo kom uzrastu.

“Pri čemu su, ukoliko se inficiraju, od teških formi bolesti u najvećem riziku djeca uzrasta ispod pet godina i imunokompromitovane osobe bilo kog uzrasta”, upozorili su iz IJZ.

Oni su objasnili da se virus morbila najlakše prenosi direktnim kontaktom sa kapljicama sekreta nosa, usta i ždrijela koje inficirane osobe prilikom kijanja, kašljanja ili govora izbacuju u svoju okolinu.

“Virus morbila se prenosi i vazdušnim putem tj. udisanjem aerosola jer virus može ostati u vazduhu bar dva sata nakon što inficirana osoba napusti prostoriju. Moguć je i indirektni prenos prilikom kontakta sa nazofaringealnim sekretom svježe kontaminiranim predmetima”, navodi se u saopštenju IJZ.

Kako se dodaje, s obzirom na to da se oboljenje veoma lako prenosi, kada je nivo kolektivnog imuniteta na niskom nivou, dolazi do nastanka epidemija.

“Izvor infekcije je oboljela osoba, a zaraznost traje četiri dana prije i četiri dana nakon izbijanja ospe”, navodi se u saopštenju IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su naglasili da činjenica da je osoba zarazna i prije pojave ospe otežava epidemiološku kontrolu širenja uzročnika bolesti.

“Jedina djelotvorna mjera prevencije epidemijskog javljanja morbila je vakcinacija koja se sprovodi kombinovanom MMR vakcinom”, kazali su iz IJZ.

Oni su objasnili da potpuna vakcinacija podrazumijeva primanje dvije doze vakcine, pri čemu prvu dozu treba primiti što prije nakon navršenih godinu dana.

“Vakcina je bezbjedna i veoma djelotvorna, a naročito je važno pravovremeno primanje vakcine, bez odlaganja”, kaže se u saopštenju IJZ.

Dodaje se da je trenutni obuhvat sa prvom dozom vakcine kod djece predškolskog uzrasta je 58,4 odsto, odnosno samo u ovoj uzrasnoj grupi 16.360 djece nije primilo nijednu dozu MMR vakcine.

“U uzrastu djece koja pohađaju osnovnu školu oko 8,5 hiljada nije primilo nijednu dozu MMR vakcine, a u uzrastu srednje škole oko 2,6 hiljada”, kazali su iz IJZ.

Kako su naglasili, veliki broj djece osnovne i srednje škole nije primilo drugu dozu vakcine, a samo dvije doze znače potpunu vakcinaciju.

Iz IJZ su upozorili da, s obzirom na navedeno, postoji rizik od nastanka epidemije morbila.

“Ne preporučuju se putovanja nevakcinisanim i nepotpuno vakcinisanim osobama u područja gdje je registrovano obolijevanje u zemlji i van zemlje, kao i bilo kakvo okupljanje ili boravak u kolektivu osobama koje nisu uredno vakcinisane shodno uzrastu ili nemaju podatak da su nekada bolovale ovu bolest”, zaključuje se u saopštenju.

