Za tri mjeseca u Budvi zbog nasilja procesuirano 275 osoba

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Budvi je u prva tri mjeseca ove godine riješio 108 predmeta u vezi sa nasiljem u porodici i procesuirao 275 osoba, saopštio je predsjednik suda Marko Đukanović.

On je kazao da je od 1. januara do 25. marta budvanski Sud za prekršaje imao ukupno u radu 251 predmet formiran po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, od čega je u ovoj godini zaprimljeno 98.

“Procesuirano je 275 nasilnika, dok je ukupan broj žrtava nasilja 228”, rekao je Đukanović.

Kako je istakao, za isti period, sud je riješio ukupno 108 predmeta, pa je stopa ažurnosti iznosila oko 114 odsto.

“Ogromna većina novozaprimljrnih predmeta je okončana na prvom ročištu u takozvanom “hitnom postupku”, a osim sankcija koje su izricane prestupnicima, ukupno je određeno 45 zaštitnih mjera”, naveo je Đukanović u saopštenju.

On je kazao da zabrinjava činjenica što je i pored nedavne izmjene krivičnog zakonodavstva u dijelu proširenja radnji izvršenja krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz člana 220 Krivičnog zakonika Crne Gore, broj prekršajnih djela neznatno smanjen.

“To upućuje na veoma izraženu pojavu ovog društvenog fenomena, koja mora dobiti još snažniji institucionalni odgovor od svih nadležnih institucija u državnom aparatu”, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS