URA predala Predlog zakona o Fondu Stan za sve u skupštinsku proceduru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanički klub Građanskog porketa URA predao je danas u skupštinsku proceduru Predlog zakona o Fondu Stan za sve, kojim će se građanima omogućiti da stan kupe po cijeni od 900 EUR po metru kvadratnom.

Poslanica Građanskog pokreta URA, Ana Novaković Đurović, kazala je da je to duplo povoljnije od cijena koje su sada na tržištu nekretnina.

Ona je na konferenciji za novinare podsjetila da su prije dva mjeseca predstavili projekat Stan za sve i najavili da će vrlo brzo pripremiti i zakonsko rješenje, koje je ključni preduslov da se program realizuje.

“Formiraće se državni fond sa početnim kapitalom od 20 miliona EUR, iz kojeg će država graditi stanove na opštinskom i državnom zemljištu po principu ‘projektuj i izgradi’. Država bi stanove izvođaču radova isplatila nakon tehničkog prijema, a građani će biti u prilici da te stanove plate po cijeni od 900 EUR po kvadratu, dakle po cijeni izgradnje”, objasnila je Novaković Đurović.

Država, kako je naglasila, neće zarađivati od prodaje stanova, jer će cijena prodaje biti ista kao cijena izgradnje, a kada je u pitanju komunalno opremanje, ono će biti predmetom dogovora i ugovora između države i lokalnih samouprava.

“Građani će moći ove stanove da koriste kao kolateral, odnosno moći će na njih da stave hipoteku prilikom apliciranja za kredite kod komercijalnih banaka, jer smo svjesni da će vjerovatno najveći broj građana na taj način riješiti stambeno pitanje”, rekla je Novaković Đurović.

Pravo apliciranja imaće, prije svega, podstanari i građani koji nemaju stan u svom vlasništvu, a akcenat je stavljen i na određene ciljne grupe, posebno mlade bračne parove do 35 godina, osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja i porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju.

“Usvajanjem ovog zakona i primjenom programa Stan za sve, građani bi plaćali 750 EUR manje iznos cijene po kvadratu, u odnosu na ono što je sada tržišna cijena”, navela je Novaković Đurović.

Ona je kazala da su zakon i program konkretan odgovor na jedno od možda i ključnih i najvećih pitanja za desetine hiljada građana u Crnoj Gori.

“U Crnoj Gori od 2020. godine kvadrat novogradnje je porastao više od 70 odsto. Podaci pokazuju trend stalnog rasta cijena nekretnina na tržištu”, zaključila je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS