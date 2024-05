Turska pomorska komora zainteresovana za saradnju sa Adriatic 42

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Turska pomorska komora zainteresovana je za saradnju sa brodogradilištem za remont jahti, Adriatic 42, saopštili su njeni predstavnici i dodali da je potrebna što bolja povezanost sa kompanijom iz Bijele.

Predstavnici Turske pomorske komore koja okuplja najveći broj brodovlasnika, kapetana i špeditera, predvođeni predsjednikom Upravnog odbora, Tamerom Kiranom, posjetili su brodogradilište za remont jahti Adriatic 42.

Čelnici Adriatic 42, izvršni direktor Marko Blažević i komercijalni direktor Nikola Banović, upoznali su kolege iz Turske sa radom brodogradilišta, strateškom geografskom položaju i servisnim kapacitetima, kao i sa tehničkom opremljenošću.

“Goste iz Turske upoznali su i sa 97 godina dugom istorijom brodogradilišta u Bijeloj i profesionalnim kadrom kompanije”, navodi se u saopštenju kompanije Adriatic 42.

Kiran se zahvalio domaćinima na prijemu i naglasio zainteresovanost za saradnjom sa Adriatic 42 kao i na potrebu što boljeg povezivanja sa kompanijom iz Bijele u narednom periodu.

Posjeta Turske pomorske komore dogovorena je posredstvom Turske privredne komore u Crnoj Gori.

Turska pomorska komora nastala je kao pomorska komora Istanbula i Marmara, Egejskog, Mediteranskog i Crnomorskog regiona. Prvi put je osnovana 1982. godine kao Istanbulska brodarska komora, a osnivač je bio ugledni turski brodovlasnik, Zijo Kalkavan.

“Važna je profesionalna organizacija turskog pomorskog sektora sa sjedištem u Istanbulu i glavnim filijalama u Izmiru, Bodrumu, Marmarisu, Antaliji, Iskenderuni, Fetijama, Karadeniz Ereglisi, Kocaeli i Aliaga. Ima Biro za vezu u Ankari, kao i predstavništva u svim primorskim gradovima u Turskoj”, navodi se u saopštenju.

Članovi Komore su brodovlasnici, operateri brodova, špediteri, brokeri za prodaju i kupovinu brodova, pomorska osiguravajuća društva, dobavljači brodova, operateri luka, marina, graditelji brodova i brodogradilišta, brodogradilišta za popravke brodova-jahti i mnogi drugi.

Kiran (55) je predsjednik Upravnog odbora Turske pomorske komore. Potpredsjednik je Upravnog odbora Kiran Holdinga, porodične kompanije koja posluje u oblasti brodovlasništva i brodogradilišnih poslova.

Za predsjednika UO Turske pomorske komora izabran je 2018. godine, a nalazi se na mjestu potpredsjednika Upravnog odbora Unije komora i robnih berzi Turske. Diplomirao je međunarodne odnose na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Anadolu i pomorstvo na London City College.

