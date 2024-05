Ginekološka ambulanta u Tuzima radiće svakog ponedjeljka

Podgorica, (MINA) – Ginekološka ambulanta, koja je otvorena u zdravstvenom objektu u Tuzima, pružaće usluge svakog ponedjeljka od 15 do 19 sati, saopšteno je iz podgoričkog Doma zdravlja.

Navodi se da će menadžment Doma zdravlja Glavnog grada pratiti izvještaje o broju pruženih ginekoloških pregleda, pa će, ukoliko bude potrebno, ginekolog ordinirati još nekim danom.

„Građani se mogu informisati i zakazati pregled na broj telefona 067/062-495, koji će biti aktivan ponedjeljkom u terminu od 15 do 19 sati“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će tim aktivnostima Dom zdravlja Glavnog grada građankama opštine Tuzi pružiti kvalitetnu i neophodnu ginekološku zdravstvenu zaštitu.

Iz Doma zdravlja su kazali da Zdravstveni objekat Zeta trenutno, zbog manjka radne snage, pruža zdravstvene usluge jednog radnog dana u sedmici.

Oni su najavili da će u tom objektu ginekološka ambulanta uskoro početi da pruža usluge dva puta u toku sedmice.

