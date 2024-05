Dan Evrope biće obilježen u nekoliko gradova

Podgrica, (MINA) – Dan Evrope ove godine u Crnoj Gori biće obilježen sa više raznovrsnih događaja u nekoliko opština, pod sloganom “Evropski đir”, u okviru koga će biti reflektovane težnje države ka evropskoj integraciji i usvajanju zajedničkih evropskih vrijednosti.

Evropski đir, kako je saopšteno iz Ministarstvo evropskih poslova (MEP), organizuju opštine Bar, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Berane, Žabljak, Petnjica i Pljevlja, zajedno sa MEP uz podrsku Delegacije Evropske Unije (EU), a u sklopu EU4ME programa.

“Naziv “Evropski đir” simbolizuje dinamiku i energiju sa kojom Crna Gora pristupa procesu evropskih integracija, te naglašava važnost pokreta, napretka i zajedništva”, kaže se u saopštenju.

Ta inicijativa, kako se navodi, pokriva različite vidove kulturnog i društvenog života, od edukativnih radionica i umjetničkih izložbi do sportskih i muzičkih događaja, sve sa ciljem jačanja evropskog duha i identiteta.

Aktivnosti u okviru Evropskog đira biće održane u Baru, Nikšiću, Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, na Žabljaku, u Petnjici i Pljevljima od 9. do 17. maja.

“Kroz raznovrsne programe, učesnici će imati priliku da dožive i uče o kulturnom bogatstvu i različitostima koje Evropa pruža, kao i o značaju očuvanja okoline, unapređenju kulture i podsticanju aktivnog učešća mladih u društvenim procesima”, kaže se u saopštenju.

Ti događaji, kako se navodi, predstavljaju priliku da se građani Crne Gore još više povežu sa evropskim vrijednostima i idealima.

