Knežević: Uslovi u pritvoru nehumani

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, koji je u pritvoru od 30. aprila, saopštio je da su uslovi u Istražnom zatvoru u Spužu nehumani i zatražio da ga posjeti diplomatsko osoblje iz britanske Ambasade u Crnoj Gori.

Knežević je to naveo u pismu načelniku Istražnog zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Vladimiru Šćepanoviću.

Knežević je zatražio prijem kod načelnika Šćepanovića kako bi mu saopštio svoje zahtjeve u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (ECHR).

“Boravim u izuzetno lošim uslovima u ćeliji D1 na prizemlju. Kad su mu doveli ovdje 30. aprila uveče, u ćeliji je bio samo jedan krevet, jastuk i dva čaršava”, naveo je Knežević u pismu.

Kako je kazao, sve stvari je držao na podu, a nije imao ni čašu kako bi popio vodu.

“Sanitarni čvor je u potpunom raspadu, daska je razvaljena, wc šolja uopšte nije fiksirana i dok sjedite postoji opasnost da se prevrne i da se povrijedim”, rekao je Knežević.

On je istakao da je prostor iza rešetaka prema prozoru, pun prašine i paučine, što mu izaziva alergiju.

“Sve to liči na neko napušteno skladište. U ćošku prostorije postoji rupa iz koje vire krpe, od neke kanalizacije ili curenja od cijevi koje vode ka radijatoru”, naveo je Knežević.

On je u pismu zatražio dolazak eksperata koji rade za Evropsku komisiju (EK) i bave se ljudskim pravima i zatvorskim uslovima da, kako je naveo, potvrde njegove navode.

Prema riječima Kneževića, to treba hitno odobriti radi EK i izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Tražim dolazak diplomatskog osoblja iz Ambasade Velike Britanije u Podgorici, jer sam njihov državljanin. Ovo će uraditi i moji advokati”, naveo je Knežević.

On je Šćepanovića zamolio da mu odobri posjetu mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija i da kontaktira sekretara Mitropolije na Cetinju.

“Molim Vas da mi odobrite dolazak mojih baristera iz Londona, radi utvrđivanja obaveza koje je Crna Gora preuzela pred sudom u Londonu i oni će istovremeno tražiti sastanak sa Ministrom pravde Andrejom Milovićem, jer je za moju ekstradiciju odgovorno Ministarstvo pravde, a zahtjev je tada potpisao ministar Zoran Pažin”, kazao je Knežević.

On je zamolio da mu se omogući da pređe u sobu kod bivšeg predsjednika Opštine Budva Mila Božovića.

Kako je dodao Knežević, to traži jer se osjeća klaustrofobično i usamljeno.

“I noću spavam pod tabletama i budim se često gdje gledam siluete miševa koji izlaze iz rupe na plafonu i kreću se do cijevi od centralnog grijanja”, naveo je Knežević.

On je saopštio i da se odriče od zatvorske hrane i da tražim da mu porodica i prijatelji donose obroke.

Knežević je zamolio Šćepanovića da kopiju molbe prenese Miloviću.

