Za sedam dana 245 novih slučajeva koronavirusa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u prethodnih sedam dana, registrovano 245 novih slučajeva koronavirusa, a u tom periodu nije zabilježen nijedan smrtni slučaj povezan sa kovid infekcijom.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije, koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusom, od srijede do utorka završile analizu i dostavile rezultate za 1.925 uzoraka.

Iz IJZ-a su na društvenoj mreži X naveli da su u Podgorici registrovana 103 nova slučaja koronavirusa, u Nikšiću 24, Budvi 21, Baru i Danilovgradu po 18, Kotoru 15, na Cetinju i u Herceg Novom po 13 a u Pljevljima sedam.

U Bijelom Polju i Tivtu registovana su po tri nova slučaja koronavirusa, Beranama i Kolašinu po dva, a u Andrijevici, Mojkovcu i Plavu po jedan.

