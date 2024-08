Za rekonstrukciju četiri škole skoro deset miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) potpisalo je sa resorom energetike skoro deset miliona EUR vrijedan ugovor u okviru programa energetske efikasnosti, kojim je predviđeno poboljšanje uslova rada u četiri crnogorske škole.

Iz MPNI su saopštili da će u okviru projekta biti rekonstruisani objekti cetinjske Osnovne škole (OŠ) „Lovćenski partizanski odred“, Gimnazije Cetinje, kao i OŠ „Jugoslavija“ i „Srbija“.

“Vrijednost ugovora iznosi 9,63 miliona EUR, bez PDV, a radove će izvoditi Konzorcijum Ramel, Gradnja i Ening”, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo energetike je ranije sa njemačkom KfW bankom potpisalo Ugovor o unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama, koji podrazumijeva i radove u nekoliko crnogorskih škola.

Ministar energetike Saša Mujović rekao je da je svaki ušteđeni kilovat struje ili vode kroz unapređenje energetske efikasnosti, možda vrjedniji od onog proizvedenog, a da javni objekti obuhvaćeni ovim projektom imaju veliki potencijal.

„Pored mjera energetske efikasnosti, škole koje su dio ovog ugovora će biti rekonstruisane i unaprijeđene u dijelu komfora, što će poboljšati uslove boravka i učenja za našu decu”, istakao je Mujović.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić Stojanović, zahvalila je Mujoviću i njegovim saradnicima na posvećenom radu u sprovođenju projekta.

„Zahvaljujući realizaciji ovog projekta, četiri škole u Crnoj Gori biće u potpunosti rekonstruisane, čime će se omogućiti mnogo bolji uslovi za školovanje učenika“, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako je navela, djeca će biti glavni nosioci promjene svijesti o korišćenju energije.

„Zato će instaliranje solarnih panela u školama i vrtićima biti pravi pogodak jer će, uz druge koristi, naša djeca vidjeti šta je održivi razvoj na djelu, a da ne pričamo o benefitima uštede energije koju ovaj program donosi“, istakla je Jakšić Stojanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS