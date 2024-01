Za putovanja i reprezentaciju u decembru potrošeno preko milion EUR

Podgorica, (MINA) – Centralna administracija je u decembru, za putovanja i reprezentaciju u zemlji i inostranstvu, potrošila više od 1,1 milion EUR, dok je za materijalna davanja ugroženim porodicama izdvojeno 720 hiljada, saopštili su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP su kazali da taj podatak ukazuje da Vlada Milojka Spajića, kao i prethodna Dritana Abazovića, nastavlja rasipnički trend prema novcu građana, umjesto da se, kako su naveli, ograniči bahaćenje zaposlenih u javnoj administraciji i za te svrhe troši jedino ono što je neophodno.

„Trošak preglomazne centralne administracije za putovanja i reprezentaciju u zemlji i inostranstvu za prošli mjesec je prikazan u iznosu od preko 1,1 milion EUR, dok su u istom mjesecu materijalna davanja ugroženim porodicama bila 720 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da centralnu administraciju čine zaposleni u upravno-pravosudnom sistemu – ministarstva, Skupština, predsjednik, uprave, zavodi, sekretarijati, sudovi, tužilaštva, kao i u zdravstvu i obrazovnom sistemu.

„U prošlom mjesecu je samo za dnevnice zaposlenih potrošeno čak 345 hiljada EUR, od čega za dnevnice u inostranstvu 206 hiljada“, rekli su iz ASP.

Kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), za smještaj na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu potrošeno je 226 hiljada EUR, a za prevoz skoro 200 hiljada EUR.

„U isto vrijeme, nepunih 190 hiljada EUR se prikazuje na generalan način kao službena putovanja i ostali troškovi, pa to može biti bilo šta od navedenih stavki“, navodi se u saopštenju.

Iz ASP su kazali da, dodatno, trošak reprezentacije – ručkovi, večere, potrepštine, iznosi oko 204 hiljade EUR, od čega je u inostranstvu porošeno 43 hiljade EUR.

U decembru je, kako su naveli iz te NVO, za materijalna davanja ugroženim porodicama izdvojeno 720 hiljada EUR.

„Još nije poznat ukupan broj tih porodica za decembar, ali je on u novembru prošle godine iznosio nepunih 20 hiljada članova, pa bi to značilo da je prosjek da član takve porodice praktično (i dalje) ima nešto preko jednog eura dnevno na raspolaganju za život“, kazali su iz ASP.

To je, kako su rekli, dovoljna ilustracija kakva je Crna Gora kao država u pogledu socijalne pravde.

„Kada se uporedi trošak od preko 1,1 miliona EUR za putovanja i reprezentaciju u decembru prošle godine sa prethodnim mjesecom, odnosno novembrom, koji je bio prvi mjesec upravljanja nove vlade, taj trošak je veći za više nego duplo, odnosno za oko 625 hiljada“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u novembru taj izdatak prikazan na nepunih 538 hiljada EUR, od čega su dnevnice bile 241 hiljadu, smještaj 113 hiljada, reprezentacija 52 hiljade EUR.

Iz ASP su rekli da kontinuirano ukazuju da zaposleni u javnoj upravi, uz pristojne zarade, o trošku svih građana imaju sijaset benefita – plaćene telefone, gorivo, mnogi službena vozila, garancije po osnovu kolektivnih ugovora, prekovremeni rad, varijabile, komisije, radne grupe.

„Sa druge strane, za javnu administraciju se kontinuirano ukazuje da je prekobrojna (posljednje procjene iz zadnjeg kvadrata protekle godine preko 46 hiljada), puna partijskog i nepotističkog kadra, od kojih je dobar dio sa kupljenim, lažnim diplomama, i nedovoljno sposobna da bude na usluzi građanima“, kaže se u saopštenju.

