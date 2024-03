Za nasilje u porodici u posljednje tri godine izrečeno 47 godina zatvora

Podgorica, (MINA) – U Osnovnom sudu u Podgorici je, od 1. januara 2021. do 31. decembra prošle godine, formirano ukupno 236 predmeta zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, od kojih su 202 riješena, a 34 su i dalje u radu.

Iz Osnovnog suda u Podgorici saopštili su da je izrečeno preko 47 godina zatvora, 1.060 sati rada u javnom interesu, jedna novčana kazna, 67 uslovnih osuda, 36 mjera bezbjednosti zabrane približavanja.

Kako su naveli iz tog suda, izrečeno je 17 mjera bezbjednosti obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, osam mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i dvije mjere bezbjednosti udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje.

„U Osnovnom sudu u Podgorici, od 1. januara 2021. do 31.decembra prošle godine, formirano je ukupno 236 predmeta zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici protiv 238 okrivljenih osoba, od čega su 34 predmeta u radu, a u 202 je donijeta odluka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u 102 predmeta donijeta presuda kojom su okrivljeni osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od 47 godina i jednog mjeseca kazne zatvora.

Iz Osnovnog suda su rekli da je od toga u šest predmeta izrečena kazna zatvora u prostorijama za stanovanje u ukupnom trajanju od godinu i devet mjeseci, i da je izrečeno 67 uslovnih osuda.

Kako su naveli, u sedam predmeta okrivljeni su osuđeni na kaznu rada u javnom interesu, u ukupnom trajanju od 1.060 sati, a u jednom predmetu okrivljeni je osuđen na novčanu u iznosu od tri hiljade EUR.

Iz suda su kazali da je u pet predmeta rješenjem izrečena mjera bezbjednosti – obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi.

Oni su rekli da je u tri predmeta donijeto rješenje kojim se odbija optužni predlog, a u jednom rješenje o obustavi krivičnog postupka, usljed smrti okrivljenog.

Iz suda su naveli da je u šest predmeta donijeta oslobađajuća presuda.

„U 36 predmeta izrečena je mjera bezbjednosti zabrane približavanja, zatim 17 mjera bezbjednosti obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, u jednom predmetu izrečena je mjera zaštitnog nadzora javljanja nadlažnom organu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u dva predmeta izrečena mjera bezbjednosti udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje, a u osam predmeta mjera bezbijednosti obavezno psihijatrijsko liječenje.

