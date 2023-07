Za dva dana 2.744 prijave za upis

Podgorica, (MINA) – Prijave za upis u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore (UCG), za dva dana, podnijela su 2.744 kandidata, saopšteno je iz te visokoobrazovne institucije.

Kako se navodi, 2.385 kandidata se prijavilo elektronskim putem, a 359 lično, predajom dokumentacije studentskoj službi.

Konkursom su predviđena 3.174 mjesta koje će finansirati država i i 60 mjesta na samofinansirajućem programu Ekonomskog fakulteta na engleskom jeziku.

Iz UCG su rekli da se na Aritektonski fakultet prijavilo 75 kandidata, Biotehnički 59, Ekonomski 380, Elektrotehnički 305, Fakultet dramskih umjetnosti 27, Fakultet likovnih umjetnosti 35, Fakultet političkih nauka 168, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 69.

Kako su naveli, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo konkurisalo je 108 svršenih srednjoškolaca Filološkom 135, Filozofskom 295, Građevinskom 68, Mašinskom 67.

Za Medicinski fakultet zainteresovana su 334 kandidata, Metalurško-tehnološki 39, Muzičku akademiju 14, Pomorski fakultet 147, Pravni 249, Prirodno-matematički 170.

Iz UCG su podsjetili da se testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski (stručni ispit) polažu sjutra.

“Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u od četvrtka do petka”, kaže se u saopštenju.

Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 12. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica koji će biti istaknuti na internet stranicama.

