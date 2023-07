Za Civis prihvatljiva samo Vlada sa podrškom 49 poslanika

Podgorica, (MINA) – Lider Civisa Srđan Pavićević kazao je da je neophodno da nova Vlada obezbijedi podršku 49 poslanika, da bi je taj pokret podržao.

On je, u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore, rekao da je sve ostalo zamajavanje naroda i trošenje energije.

“Za nas je razgovor o budućoj Vladi relevantan i prihvatljiv samo ako ćemo sa tom budućom vladom da napravimo kvalitativni iskorak, koji nas u svojoj viziji konektuje sa razvijenim svijetom i kojim ćemo da uhvatimo korak sa Evropom”, naveo je Pavićević.

On je istakao da je osnovno da vlast pređe iz kabineta moćnika u institucije, prenosi Portal RTCG.

“Ono što ne bude 49 i sve ono što ne obećava 49 za Civis je veliki problem i vrlo je problematično u kom ćemo smislu moći i hoćemo li ga uopšte prihvatiti”, rekao je Pavićević.

Pavićević je kazao da on i njegove kolege nemaju strpljenja za “novu avanturu” sa 41 poslanikom.

“Jer to je ples po žici, trošenje i rasipanje energije i zamajavanje naroda kome, navodno, želimo sve najbolje”, naveo je Pavićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS