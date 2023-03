Vuksanović Stanković: Vjerujem u pobjedu na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) za predsjednicu Crne Gore Draginja Vuksanović Stanković kazala je da vjeruje u pobjedu na predstojećim predsjedničkim izborima i dodala da je drugi krug sasvim izvjestan.

Ona je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekla da bi kao predsjednica Crne Gore iskoristila ustavna ovlašćenja i uradila sve da što prije dođe do raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

“Apsolutno mi ne pada na pamet da razmišljam o (Andriji) Mandiću i (Milu) Đukanoviću, da sam tako razmišljala ne bih se kandidovala”, navela je Vuksanović Stanković, prenosi Portal Vijesti.

Vuksanović Stanković je kazala da će u drugi krug izbora ući ona jer će, kako je rekla, svi Srbi, Crnogorci, Muslimani, Bošnjaci, Albanci glasati za nju.

Kako je navela, ukoliko Mandić uđe u drugi krug predsjedničkih izbora, “sigurno je da neće glasati četničkog vojvodu Mandića, koji je sada promijenio ideologiju, ali se nije odrekao titule”.

Vuksanović Stanković nije odgovorila na hipotetičko pitanje da li bi podržala Đukanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora.

Prema njenim riječima, ključni i prvi zadatak kojem treba da se posveti budući predsjednik Crne Gore je da utiče na reformu pravosuđa u Crnoj Gori.

“Moramo početi sa reformom pravosuđa da bismo jačali vladavinu pravu”, kazala je Vuksanović Stanković.

Ona je dodala da evropski partneri očekuju od Crne Gore borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“(Glavni specijalni tužilac Vladimir) Novović dobro radi svoj posao i ima punu podršku SDP-a i mene, nadam se kao buduće predsjednice Crne Gore”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je ocijenila da Đukanović u svom političkom djelovanju “nije dovoljno radio na vladavini prava”.

“Nije afirmisao to u punoj mjeri, nije radio dovoljno na jačanju institucija i na svom djelovanju koje bi išlo u pravcu pravedne raspodjele društvenog dobra za sve građane”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je dodala da o tome šta ona misli o njegovom predsjedničkom mandatu, govori činjenica da se kandidovala naspram njega 2018. godine i da mu je “stala na crtu” već jednom.

“Ne znam predsjedničkog kandidata koji je Đukanoviću dva puta stao na crtu”, istakla je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da predsjednik Crne Gore treba da ima kredibilitet i autoritet.

“Za mene je nepojmljivo biti predsjednik jedne partije i predsjednik države”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je navela da namjerava da funkciju predsjednice Crne Gore vrši u punom mandatu, što podrazumijeva nespojivost sa partijskim funkcijama u SDP-u.

“Izborom za predsjednicu države prestaju sve moje funkcije u partiji – tako se gradi kredibilitet i stiče autoritet, a ne da vas se građani plaše ili da to bude neki lažni kredibilitet” navela je Vuksanović Stanković.

Ona je, govoreći o trećem predsjedničkom mandatu Đukanovića, podsjetila da je aktuelni predsjednik države u samostalnoj Crnoj Gori imao samo jedan mandat.

Vuksanović Stanković je kazala da je njen pravni stav da Đukanović ima pravo da se kandiduje za predsjednika.

Ona je rekla da je pitanje crkve trebalo riješiti 2006. godine.

Kako je navela Vuksanović Stanković, tada je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić pozivao Đukanovića i koalicione partnera da se riješi pitanje crkve i zaključi ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kao i drugim vjerskim zajednicama.

„Očigledno da Demokratskoj partiji socijalista tada nije bilo u interesu da riješi to pitanje”, rekla je Vuksanović Stanković.

