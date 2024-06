Vuković Kuč: PES i NSD subjekti identične ideologije

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) premijera Milojka Spajića i Nova srpska demokratija (NSD) predsjednika parlamenta Andrije Mandića nijesu partneri, već subjekti identične ideologije, poručila je poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Vuković Kuč.

Ona je na društvenoj mreži X kazala da je PES dan u skupštini završio aplaudirajući, kako je navela, ultranacionalističkom govoru Mandića, nakon glasanja o Rezoluciji o genocidu u Jasenovcu.

“PES Milojka Spajića i NSD Andrije Mandića nijesu partneri, to su subjekti identične ideologije”, rekla je Vuković Kuč.

