Vukčević: Vlada dužna da Brđanina vrati na funkciju

Podgorica, (MINA) – Vlada je dužna da postupi po presudi Upravnog suda i vrati Zorana Brđanina na mjesto direktora Uprave policije, ocijenio je advokat i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, Miloš Vukčević, navodeći da bi donošenje rješenja o ponovnom prestanku mandata povlačilo krvičnu odgovornost.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je ranije danas da Brđanin neće nastaviti da obavlja funkciju direktora Uprave policije, nakon što je Upravni sud poništio rješenje Vlade o njegovom razrješenju.

Vukčević je ocijenio da je izjava Adžića da neće robovati zakonu i da neće postupiti po presudi Upravnog suda skandalozna, posebno, kako je naveo, što dolazi od ministra unutrašnjih poslova koji bi prvi trebalo da se zalaže za dosljednu i neprikosnovenu primjenu zakona.

“Ako ovako postupa prvi čovjek sektora bezbjednosti i unutrašnjih poslova, šta očekivati od običnog građanina koji takođe može pomisliti da nije dužan da robuje zakonu, onda kada mu ne odgovara njegova primjena”, kazao je Vukčević agenciji MINA.

On pojasnio da je u toj pravnoj stvari Vlada dužna da postupi po presudi Upravnog suda, izvrši povraćaj u pređašnje stanje i vrati Brđanina na mjesto direktora policije.

“Postupanje po presudi suda je obavezujuće za svakoga, a Vlada kao izvršna vlast ima dodatnu odgovornost da poštuje sudske presude”, poručio je Vukčević.

Kako je naglasio, sud i služi da bi disciplinovao izvršnu vlast i sankcionisao njeno nezakonito postupanje.

“Upravni sud je dao jasne instrukcije i svako drugo postupanje Vlade ili donošenje istog Rješenja o ponovnom prestanku mandata Brđaninu značilo bi nepostupanje po presudi suda i povlačilo bi i krvičnu odgovornost”, istakao je Vukčević.

On je pohvalio Upravni sud za relativno brzo rješavanje te upravne stvari, dodajući da pretpostavlja da je to dijelom i zasluga novog predsjednika suda Miodraga Pešiča od čijeg dolaska su ubrzani postupci, posebno kada su u pitanju radni odnosi i prestanak funkcije.

Vukčević je kazao da očekuje takvu ažurnost Upravnog suda i u drugim predmetima gdje postoji prestanak funkcije i radnog odnosa tužioca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS