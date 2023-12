Vukajlović: Održivi razvoj postaviti u fokus razvoja društva

Podgorica, (MINA) – Oblasti održivog razvoja treba da se postave u fokus razvoja društva a sve institucije u obavezi su da se uključe u sprovođenje Agende 2030, rekla je savjetnica crnogorskog predsjednika za održivi razvoj Olivera Vukajlović.

Ona je, u intervjuu agenciji MINA govoreći o međunarodnoj agendi Kabineta ali i o borbi protiv siromaštva kao važnom segmentu održivog razvoja, kazala da je potrebno da se država na pravi način posveti Agendi 2030 i da se već krenulo na taj put.

“Bitno je da se oblasti održivog razvoja postave u fokus razvoja društva. Kada to kažem, mislim na stvari kao što su “Obrazovanje za 21. vijek”, kao i uključivanje žena i mladih u društvene procese, jer i te ciljne grupe imaju zaista šta da kažu kada je u pitanju razvoj crnogorskog društva”, navela je Vukajlović.

Ona je rekla da je jako važno da se stavi fokus na strateške grane kada je u pitanju razvoj Crne Gore – energetiku, saobraćaj i društveni kapital.

“Mislim da je to jako važno i Crna Gora je zapravo krenula tim putem što smo mogli da vidimo i kroz prezentaciju nacionalnih prioriteta o kojoj sam predsjednik države (Jakov Milatović) govorio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i na COP-u u Ujedinjenim Arabskim Emiratima”, dodala je Vukajlović.

Ona je podsjetila da je još 2016. Crna Gora donijela Nacionalnu strategiju drživog razvoja i time se pozicionirala kao država koja je u potpunosti uslađena sa smjernicama evropske politike u toj oblasti.

Kako je Vukajlović rekla, Crna Gora je formirala Nacionalni savjet za održivi razvoj – savjetodavno tijelo koje služi za nadgledanje kako se strategija sprovodi u praksi i kako država zapravo ostvaruje ciljeve održivog razvoja.

Ona je navela da je značajno što članovi tog tijela nijesu samo državne institucije, već više društvenih činilaca poput civilnog sektora i akademske zajednice.

“Čini mi se da je to najbolji put kako bi se mogli ostvariti ciljevi drživog razvoja. Odnosno, jedini put za postizanje toga je da su svi društveni činilaci uključeni u ostvarenje ciljeva Agende 2030”, kazala je Vukajlović.

Ona je navela da je pitanje održivog razvoja zapravo multisektorska politika, kao i da održivi razvoj podrazumijeva holistički pristup za više određenih sfera.

Kako je Vukajlović navela, kada se u pitanju ekonomski i socijalni segment, Crna Gora je u prethodnom periodu započela niz reformi koje su targetirale određene sfere društva.

“Tako smo kroz jednu fiskalnu reformu koja se desila u prethodnom periodu utičali na ekonomsku stvarnost građana u Crnoj Gori, kroz povećanje minimalnih plata i penzija”, rekla je Vukajlović.

Ona je navela da je to uticalo na životni standard, odnosno na smanjenje siromaštva u Crnoj Gori, što je vrlo važan segment održivog razvoja.

“Onda se na tu ekonomsku komponentu lijepo nadovezao i set aktivnosti koje su se tičale socijalne sfere – vraćanje dječjih dodataka za svu djecu u Crnoj Gori i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika”, kazala je Vukajlović.

Ona je navela da, što se tiče dijela životne sredine, iako je Crna Gora ugradila ekološku komponentu u svoje ustavno određenje, pred njom je još dug put kada je u pitanju taj dio ekologije, odnosno zaštite životne sredine.

“Ali smatram da se na svaku od tih sfera mora staviti jednak fokus, jer samo kroz aktivno targetiranje svake od tih oblasti možemo ići naprijed prema ostvarivanju ciljeva održivog razvoja”, rekla je Vukajlović.

Ona je kazala da se u prethodnom periodu posvetila pažnja finansiranju ciljeva održivog razvoja kroz određene projektne aktivnosti, kao i kroz izgradnju kapaciteta i mapiranje indikatora kako da se što bolje budžetiraju aktivnosti kada je u pitanju održivi razvoj.

Prema njenim riječima, Fond za ubrzani razvoj je pravi primjer kako se mobilišu sredstva za finansiranje takvih aktivnosti.

Vukajlović je navela da je Fond za ubrzani razvoj Crne Gore odličan mehanizam koji je nastao kao rezultat partnerstva Vlade Crne Gore i Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.

Kako je kazala, tu je Crna Gora na pravi način pokazala da joj je stalo do ispunjenja ciljeva održivog razvoja i Agende 2030.

“To je pravi pokazatelj kako jedna mala zemlja kao što je Crna Gora, na bazi svoje kontribucije tom Fondu, zapravo postaje najveći donator u odnosu na svoju veličinu i na broj stanovnika”, smatra Vukajlović.

Ona je kazala da je taj mehanizam odličan da se grade partnerstva sa drugim državama i vladama.

“To smo to imali priliku da vidimo u prethodnom periodu, gdje su u Fond dale kontribuciju i vlade Luksemburga, Švajcarske, Austrije, pa se to proširilo kroz neke dodatne mogućnosti za uključivanje i privatnog sektora koji bi mogao da donira u fond”, rekla je Vukajlović.

Ona je kazala da je Fond odlična platforma za saradnju svih činilaca u društvu da bi se finansirao održivi razvoj, dodajući da je jako bitno bitno da se za održivi razvoj mobilišu dovoljna sredstva.

“To je zaista jedna ambicijozna agenda koju Crna Gora, i sve zemlje koje su preuzele te obaveze, treba da ostvare. Tako da, mislim da je ovo pravi način da se sredstva mobilišu i usmjere za prave ciljeve”, navela je Vukajlović.

Kako je istakla, sve institucije su u obavezi da se uključe u sprovođenje ciljeva održivog razvoja i Agende 2030.

“Potreban je holistički pristup, pošto je ovo multisektorska politika. Mislim da je osim institucija sistema, odnosno osim resornih ministarstava, bitno zapravo da se uključe i svi ostali društveni činioci”, navela je .

Ona je rekla da tu misli na civilni sektor, akademsku zajednicu, privatni sektor i biznis zajednicu.

“Samo zajedničkim radom možemo postići ono što smo zacrtali. To je siguran put za dalje, nezavisno od toga da li je u pitanju ova ili ona vlada, ukoliko postoji volja svih činilaca u društvu da se ovako ambicijozna agenda sprovede”, zaključila je Vukajlović.

