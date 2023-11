Vujović: Zločinačku politiku boli borba slobodnih građana za evropsku Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Socijaldemokratske partije Ivan Vujović kazao je da gadosti koje objavljuje ratni zločinac Vojislav Šešelj na račun bivše poslanice te stranke Draginje Vuksanović Stanković pokazuju da tu zločinačku politiku jako boli njena i borba svih slobodnih građana za evropsku Crnu Goru.

“Ne zaboravimo – Šešelj i njegova ideologija su u liku dobrog đaka AV danas vladajuće u Srbiji”, naveo je Vujović na društvenoj mreži X povodom publikacije koju je objavio Šešelj.

Iz Demokratske partije socijalista (DPS) saopštili su da je Šešeljevo zlo kulminiralo kroz sramotnu publikaciju.

“Dokle ide šešeljevsko zlo, koje nam se na velika vrata kroz aktuelni sistem vrijednosti uvozi iz susjedne države, u prilog govori sramotna publikacija koji je četnički vojvoda Šešelj posvetio crnogorskoj heroini Vuksanović Stanković”, naveli su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da nije prvi put da autor tog ogavnog nedjela napada na ono, u Crnoj Gori, najsvetije – ženu, i to ne bilo koju nego jednu iz reda onih koji su život podredile odbrani vlastite kuće i njenog dostojanstva od „ovih i ovakvih, jadnih i bijednih, kakav je ovaj mrzitelj svega crnogorskoga“.

„Ne smeta ovoj kukavici Draginja Vuksanović Stanković, njemu smeta istina da je ona i štit i mač nezavisne, građanske i evropske Crne Gore, onaj koji nikad neće moći da probiju niti polome ti propali sanjari “srpskog sveta”, ti negatori svega drugog i drugačijeg što se suprotstavlja njihovim nazadnim i zločinačkim ideologijama“, rekli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, dok se četnici survavaju niz litice sopstvene mržnje, koja ih nagriza kao crv jabuku, Vuksanović Stanković se uzdiže do njima nedodirljivih visina.

Iz DPS-a su naveli da njeno ime crnogorska istorija pamti kao ime nepokolebljive borkinje i hrabre zaštitnice svega onoga što Crna Gora jeste.

Bivša predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je zgrožena naslovom Šešeljevog novog uratka, slikom mizoginije i primitivizma.

“Još više sam razočarana u institucije nemoćne i zarobljene da ovo i slična nedjela osude i sankcionišu”, navela je Đurović.

Ona je rekla da primitivni, niski, mizogini udar na ženu najviše govori o samom autoru.

