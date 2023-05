Vujović: Za opoziciju najbolje da izađe u dvije kolone

Podgorica, (MINA) – Za opoziciju bi najbolje bilo da na vanredne parlamentarne izbore ide u dvije kolone i da liste predvode novi i ugledni pojedinci, koji nijesu bili na partijskim funkcijama, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanja Zlatko Vujović.

On je rekao da bi na jednoj listi trebalo da budu Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokratska partija (SDP) i Socijaldemokrate (SD), a druga da bude sastavljena od subjekata i pojedinaca koji nikad nijesu bili dio te tri nekada vladajuće partije.

“Obje liste treba da budu jasno građanske, proevropske i prozapadne predvođene od novih, uglednih pojedinaca koji nijesu bili na funkcijama u ovim partijama”, ocijenio je Vujović za Pobjedu.

Kako je rekao, ponuda biračima mora biti atraktivna, inovirana, da uliva povjerenje.

“Imati nova lica na listi ne znači da to treba da budu pojedinci za koje svi znamo da će podnijeti ostavke odmah nakon izbora, jer njihove karijere, recimo u inostranstvu, isključuju mogućnost poslaničkog rada. Građanima je potrebno da glasaju za one koji će se u parlamentu boriti za njihove vrijednosti“, istakao je Vujović.

On je dodao da bi uoliko se, ipak, ne budu mogle napraviti dvije dobre liste, onda bolje napraviti jednu kvalitetnu.

Vujović je, komentarišući to što suverenističke partije mjesec i po prije izbora još ne znaju da kako će nastupiti na izborima, kazao da je procrnogorski blok spor u reakcijama, da DPS mora da „smogne snage“ da kaže „spornim kadrovima“ da treba da odu i da od toga zavisi uspjeh partije na izborima.

Kako je naveo, SDP i SD treba da porade na stvaranju koalicionih aranžmana, kako bi smanjile rizik da im se raspu glasovi i da ostanu ispod cenzusa.

Vujović je kazao da je opoziciji, ako i dalje ostane u opozicionim klupama, potrebna zajednička platforma, ali i da bi izbori mogli da otvore veći prostor za politička djelovanja i postizborna koaliranja.

