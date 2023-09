Vujović: Vašington izjavom Eskobara poslao snažnu poruku

Podgorica, (MINA) – Zvanični Vašington je izjavom zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijela Eskobara poslao veoma snažnu poruku da oni koji žele da budu u Vladi Crne Gore moraju biti prozapadno orijentisani, ocijenio je politički analitičar Zlatko Vujović.

Eskobar je rekao da je bilo mnogo preporuka iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Evropske unije (EU), Velike Britanije i čak i NATO-a da bi Crna Gora trebalo da izbjegne da u svoju koaliciju uvede anti-NATO, anti-zapadnu političku stranku, koja je i protiv EU.

Vujović je Pobjedi kazao da Eskobarova izjava ne ostavlja prostor za tumačenje, odnosno da najoštrije demantuje spinove dijela medija i političkih struktura da SAD imaju razumijevanja za formiranje vlade sa strankama bivšeg Demokratskog fronta, dok neke druge članice NATO-a, poput Njemačke, nemaju.

„Mislim da je, što se tiče naših ključnih saveznika, taj stav usaglašen“, naveo je Vujović.

On je rekao da vjeruje da su i predsjednik države Jakov Milatović i mandatar Milojko Spajić na svim sastancima koje su imali sa zapadnim partnerima dobili vrlo jasne poruke da učešće koalicije Za budućnost Crne Gore u Vladi nije prihvatljivo.

„Eskobarova poruka je još oštrija i na neki način najavljuje probleme koje bi imala ta Vlada, ali i Crna Gora ukoliko se takav scenario ostvari“, kazao je Vujović.

On je rekao „da Milatović rizikuje da uđe u otvorenu konfrontaciju sa Zapadom“.

„Volio bih da on shvati ovu poruku, jer veoma lako može da ostane bez kredibiliteta koji je stekao kao pobjednik predsjedničkih izbora. Ukoliko to ne uradi, vjerovatno će početi da mu se zatvaraju vrata Zapadu koja su mu do sada bila otvorena“, naveo je Vujović.

Prema njegovim riječima, izjave Milatovića, u kojima oštro osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu, pokušavaju da ublaže taj rizik da ostane bez podrške Zapada.

Vujović je kazao da je, međutim, najbolji način da ne ugrozi podršku Zapada “da odustane od kampanje, pritiska i lobiranja unutar svoje partije da se formira Vlada u kojoj će učestvovati Vučićevi saveznici i ključni ruski igrači u Crnoj Gori“.

„Dakle, Milatović, ukoliko želi da sarađuje sa Zapadom, mora da odustane. Ukoliko ne odustane, očekujem da će imati satus koji trenutno ima odlazeći predsjednik Vlade Dritan Abazović, odnosno da će biti odbačen na Zapadu“, rekao je Vujović.

