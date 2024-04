Vujović: Istina da bude ključna vodilja budućim novinarima

Podgorica, (MINA) – Studenti Medijskih studija i novinarstva, koji će se posvetiti toj važnoj profesiji i postati ključni akteri društveno-političkih događaja, treba da zadrže svoj glas i neprestano doprinose društvu time što će tokom rada saopštavati istinu, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Iz Ministarstva kulture i medija saopštili su da je Vujović danas posjetila studente smjera Medijske studije i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka (FPN), povodom 4. aprila – Dana studenata.

Ona je istakla da su danas željeli biti prisutni uz studente tokom njihovog dana, kako bi im ukazali na izuzetan značaj koji im pridaju u svim politikama tog resora.

„Raduje nas veliko interesovanje koje vlada za Fakultet političkih nauka i za smjer Medijske studije i novinarstvo. Tako da očekujemo jedno bogatstvo i još veći medijski pluralizam kad mladi završe ovaj fakultet“, navela je Vujović.

Vujović je, govoreći o saradnji sa akademskom zajednicom, ukazala da su u okviru Medijske strategije predvidjeli brojne aktivnosti gdje će im ona biti partner.

Ona je rekla da je formiranje mreže za borbu protiv govora mržnje, onlajn uznemiravanja i dezinformacija jedna od najvažnijih aktivnosti na kojoj će zajedno raditi.

„Gdje očekujemo da Univerzitet bude jedan od ključnih partnera tom tijelu, koje će sa glavnim urednicima i donosiocima odluka da promišlja medijsku atmosferu u Crnoj Gori i da targetira medije koji proizvode dezinformacije i govor mržnje“, navela je Vujović.

Ona je istakla da od Mreže očekuju da svi stejkholderi maskimalno doprinesu kako bi Crna Gora živjela u zdravom medijskom okruženju.

Kako je kazala Vujović, mnoge mjere i aktivnosti koje se odnose na unapređenje novinarske profesije nalaze se u samim zakonima.

„Ako utvrdimo u zakonu da će svih 15 lokalnih javnih emitera morati da imaju stabilno, održivo i pouzdano finansiranje svake godine iz budžeta lokalnih samouprava, onda znamo da će ti novinari redovno primati zarade, da će one moći da budu bolje i samim tim to će biti bolji njihovi uslovi za rad“, rekla je Vujović.

Ona je, govoreći o bezbjednosti novinara, kazala da su u medijskim zakonima i kroz Medijsku strategiju predvidjeli formiranje brze i promptne reakcije Ministarstva unutrašnjih poslova, Tužilaštva i sudstva u slučaju napada na novinare.

„Radimo na više polja da bi svi medijski poslenci mogli da daju puni doprinos i da rade posao slobodno i odgovorno“, poručila je Vujović.

Ona je kazala da su tokom današnjeg susreta sa studentima saslušali njihove dileme i izazove koji se odnose na novinarsku profesiju.

„Neka od tih pitanja su da li će imati bezbjedno okruženje, odnosno bezbjednu atmosferu za svoj rad, kakvo će biti društvo prema jednom hrabrom istraživačkom novinaru, da li će uz sve rizike svog posla morati da se boji za svoj život ili imovinu“, rekla je Vujović.

Ona je dodala da su se studenti interesovali i za uslove rada u medijima, zarade, ali i za nelojalnu konkurenciju u smislu onih koji se školuju za profesiju novinara, koji imaju temeljno znanje i obrazovanje u odnosu na poplavu influensera i svega onoga što donosi digitalni svijet.

Direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija, Neđeljko Rudović, kazao je da je studentima danas poručio da je Crnoj Gori potrebno profesionalno i odgovorno novinarstvo, a da se na FPN-u i smjeru Medijske studije i novinarstvo nalaze ljudi koji će biti u skorijoj budućnosti nosioci važne uloge.

„Sa studentima smo razgovarali o značaju novinarstva, odnosno o dužnostima kojih svaki novinar treba da bude svjestan. Važno je da mladi novinari budu svjesni svojih mogućnosti, ali i odgovornosti“, naveo je Rudović.

On je kazao da su studidentima predočili kako izgledaju nova rješenja u tri medijska zakona koje Ministarstvo kulture i medija priprema za skoro izjašnjenje na Vladi i slanje parlamentu na razmatranje i usvajanje.

Predstavnici Ministarstva kulture i medija prethodno su se sastali i sa dekanom FPN-a Borisom Vukićevićem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS