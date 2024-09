Vujović: Crnogorska vlast kombinacija loših namjera i neznanja

Podgorica, (MINA) – Vlast u Crnoj Gori je kombinacija loših namjera, neznanja, inferiornosti i udvorištva za tuđe interese, poručio je jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović.

Evropski savez čine Socijaldemokratska partija (SDP), Socijaldemokrate (SD) i Liberalna partija (LP).

Vujović je kazao da je poraz vlasti na lokalnim izborima zakazanim za 29. septembar uslov za promjene tog stanja.

“Ova vlast je kombinacija loših namjera, ogromnog neznanja, inferiornosti i udvorištva za tuđe interese”, naveo je Vujović u saopštenju.

Vujović je istakao da “namjerno izazvani sukob sa Hrvatskom” donosi nove štete po državu.

“Zato 29. septembra nemamo luksuz da ostanemo kući”, poručio je Vujović.

