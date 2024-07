Vučković: Od odnosa Ustavnog i redovnih sudova zavisi stepen vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Stepen vladavine prava u demokratskoj državi zavisi od odnosa Ustavnog suda i redovnog sudstva, poručila je vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković.

Ona je, na okruglom stolu „Primjena člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Ustavnog i redovnih sudova u Crnoj Gori“, kazala da odnos Vrhovnog i Ustavnog suda Crne Gore nije „rivalski“, jer ih objedinjuje isti zadatak – zaštita prava.

“Nakon skoro pet godina, tokom kojih smo imali COVID 19, kao i nepotpun sastav Ustavnog i Vrhovnog suda, u prilici smo da obnovimo saradnju po pitanjima koja su obostrano značajna za oba suda“, rekla je Vučković.

Ona je navela da je, prije svega, to primjena člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Ustavnog i redovnih sudova u Crnoj Gori.

„Stoga, pozdravljam spremnost Ustavnog suda da aktivno učestvuje u pravosudnom dijalogu“, kazala je Vučković.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, ona je podsjetila da se ustavni i zakonski osnov za određivanje odnosa tog i Ustavnog suda Crne Gore nalazi u odredbama Ustava o položaju ta dva državna organa, kao i odredbama Zakona o Ustavnom sudu kojima se uređuju procedure pred Ustavnim sudom, posebno one o ustavnoj žalbi.

„U konačnom, mi dijelimo isti zadatak, odnosno zajedno učestvujemo u jedinstvenom sistemu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda“, kazala je Vučković.

Kako je rekla, za razmatranje odnosa ta dva suda posebno su važne odredbe Ustava Crne Gore o ličnim pravima i slobodama.

„Odnos ta dva suda nije „rivalski“, jer ih objedinjuje isti zadatak koji ostvaruju – zaštita prava, odnosno vrijednosti koje jedno društvo tim pravom štiti“, navela je Vučković.

Upravo te vrijednosti, kako je poručila, obavezuju ih da omoguće građanima kvalitetnu zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u najkraćem roku, naročito kada se radi o pravu na slobodu i sigurnost iz Konvencije.

„Izvjesno je da smo saglasni da je primjena tog konvencijskog prava, odnosno njenih ograničenja, izazovna u predmetima teškog i organizovanog kriminala i da postoji potreba za jednakim razumjevanjem standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava“, ocijenila je Vučković.

Ona je istakla da se pravo na slobodu i sigurnost smatra najvažnijim osnovnim ljudskim pravom.

Kako je navela, način na koji se ono u praksi štiti od redovnih sudova, a kako od Ustavnog suda, pitanje je koje ponekad otvara neke dileme.

„Na kraju, želim da ukažem na važnu činjenicu, a to je da od odnosa Ustavnog suda i redovnog sudstva zavisi stepen vladavine prava u demokratskoj državi“, kazala je Vučković.

Taj zahtjev, prema njenim riječima, obavezuje ovu generaciju sudija da razgovaraju i razmjenjuju mišljenja o primjeni strazburške sudske prakse ne samo u krivičnim, već i u građanskim stvarima.

„Zbog čega očekujem na kraju radnog sastanka da imamo datum za održavanje narednog okruglog stola, posvećenog građanskom pravu“, dodala je Vučković.

Okrugli sto „Primjena člana 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Ustavnog i redovnih sudova u Crnoj Gori“ organizovan je uz podršku Kancelarije Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

