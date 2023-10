Vučićevo obraćanje još jedan razlog za bojkot popisa

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je crnogorsku vlast da se hitno oglasi povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će na popisu stanovništva u Crnoj Gori biti više Srba nego na prošlom.

„Ne treba ništa da objašnjavaju nama, jer je sve odavno jasno, nego da se što prije obrate Vučiću kako bi se izjasnio odakle mu pomenuta informacija“, kazali su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, ako Vučić ima neke podatke, onda je to još samo jedna u nizu potvrda kako su rezultati popisa unaprijed poznati.

„Ukoliko Vučić nema nikakve podatke a to govori, onda je u pitanju skandal, jer je bjelodano da kampanju dezinformacija povodom popisa sprovodi ni manje ni više nego predsjednik druge države“, istakli su iz DPS-a.

Kako su naveli, tek bi to značilo da danas u Crnoj Gori ne postoji ni minimum minimuma uslova za sprovođenje popisa.

„Pozivamo predsjednika države i Vladu, koja god bila – stara, nova, a svakako pod uticajem Beograda, da smognu snage i usude se da što prije provjere na čemu Vučić temelji ono što je rekao“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Oni su poručili građanima da su danas, upravo zahvaljujući Vučićevom obraćanju, dobili još jedan razlog da u potpunosti bojkotuju popis.

