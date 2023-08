Vučević: Crnoj Gori i S. Makedoniji će se obiti o glavu priznanje Kosova

Beograd, (MINA) – Ministar odbrane Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, kazao je da su se Crna Gora i Sjeverna Makedonija ogriješile o Srbiju priznajući nezavisnost Kosova, ističući da to predstavlja miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje.

„Ogriješili ste se i to će vam se obiti o glavu, kao što se u Ukrajini obija o glavu svima koji su promovisali Kosovo kao nezavisnu državu. Otvorili ste pandorinu kutiju. Smiješni su vaši birokratski odgovori da je Kosovo sui generis, da je to poseban slučaj. Ne vjeruje vam ni Aljbin Kurti, ni Tirana u to“, rekao je Vučević za TV Pink.

On je naveo da postoji velika međunarodna podršku za stvaranje Velike Albanije, ističući da to nije pitanje samo za Srbiju, već i za njene komšije, prenosi Pobjeda.

„Da li naši prijatelji u Sjevernoj Makedoniji mirno spavaju? Da li mirno spavate? Oni misle da su u NATO paktu i su time riješili svoje probleme“, kazao je Vučević.

Prema njegovim riječima, to je mantra i Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Kako je naveo Vučević, Crna Gora i Sjeverna Makedonija, kad su postale članice NATO-a, misle da su riješile sve svoje probleme i da više ništa ne može da im se desi.

„Morate pogledate ono što je u istoriji, razumijete malo druge okolnosti i razumijete ono što se dešava u njihovom dvorištu. Ne želimo da vodimo njihovu politiku, to je pitanje za njih“, rekao je Vučević.

On je kazao da 25 odsto Albanaca ima 50 odsto vlasti u Sjevernoj Makeodniji.

„Ako je to ok Makedoncima, i nama je, samo ćete očigledno imati politiku koja neće vidjeti Makedoniju kao njihovu državu“, naveo je Vučević.

On je ocijenio da postoji svealbanski konsenzus za svenacionalno ujedinjenje, a da “naivni Srbi misle da se to ne može desiti i da nema promjena granica”.

Prema njegovim riječima, uvijek je važila mantra da nema promjena granica, pa su se mijenjale.

„Ne bih mirno spavao, ali to je pitanje za Skoplje, a i neka Podgorica dobro vidi šta će da radi. Vidim da je najveće pitanje za njih sad da li smiju srpske strane, ili srpska stranka, ili koalicija da uđe u vlast sa, uslovno rečeno, nekim malim ministarstvima“, kazao je Vučević.

Kako je naveo, u Sjevernoj Makedoniji 25 odsto Albanaca ima 50 odsto vlasti, a u Crnoj Gori 30 odsto Srba ne može da ima dva ministarstva ili ijedno.

„Oni kažu da se miješamo u unutrašnje stvari. Vi se miješate u naše unutrašnje stvari – priznali ste Kosovo, ima li goreg, nepristojnijeg i otvorenijeg miješanja u unutrašnje stvari“, rekao je Vučević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS