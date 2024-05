Ubjedljiv start crogorskih odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu nove sezone CEV Srebrne lige.

Crnogorske odbojkašice pobijedile su večeras Farska Ostrva 3:0 (25:13, 25:10 i 25:15).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Saška Đurović sa 12 poena, Danijela Džaković i Nevena Vukčević utakmicu su završile sa po devet.

Na drugoj strani devet poena osvojila je Hana Olsen.

U subotu na programu je duel Gruzije i Farskih Ostrva (18.00), a dan kasnije Crna Gora će zaključiti uvodni dio CEV Srebrne lige duelom za Gruzijom (18.00).

Crnogorske odbojkašice, nakon podgoričkog turnira, putuju u Portugal, na kojem će gostovati sa Islandom od 24. do 26. maja.

Domaćin trećeg turira trebalo je da bude Bosna i Hercegovina, od 31. maja do 2. juna, ali nakon odustajanja domaćina sve utakmice sa njom računaće se službenim rezultatom u korist protivnika.

Crnogorska selekcija četvrtog vikenda biće slobodna, kao i Portugal, Mađarska, Letonija, Gruzija, Island i Luksemburg.

Najbolje dvije reprezentacije, nakon četiri odigrana turnira, igraće dvomeč finala, 13, odnosno 16. juna.

