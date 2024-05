Spajić: Za Crnu Goru najbolja vremena tek dolaze

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore postigla je u kratkom periodu zapažene rezultate, poručio je premijer Milojko Spajić, dodajući da za Crnu Goru najbolja vremena tek dolaze.

On je to kazao na svečanom prijemu povodom Dana nezavisnosti.

Kako prenosi Portal RTCG, Spajić je rekao da oni koji sada žive u Crnoj Gori treba da razmišljaju kako da budu dobri preci i kako da se buduće generacije ponose njima i njihovim djelima.

“Jedino ako ostavimo buku dnevne politike i bavimo se temama koje su relevantne”, rekao je Spajić.

Navodeći da je prošlo nešto više od pola godine otkako je dobio povjerenje i zadatak da Crnu Goru sa Vladom vodi putem daljeg napretka, Spajić je podsjetio da su postavili tri ključna prioriteteta koja se, kako je kazao, odnose na ravnomjeran, ubrzan ekonomski razvoj, ubrzavanje evropskih integracija i vladavinu prava.

“Sa ove vremenske distance možemo reći da smo u relativno kratkom periodu postigli zapažene rezultate na planu stvaranja uslova za unapređenje saobraćajne infrastrukture, kao jednog od ključnih preduslova ukupnog privrednog rasta”, rekao je Spajić.

On je kazao da Vlada pokreće bolju budućnost za rast djece, dodajući da će, osim penzija, i druga obećanja Vlade biti na listi prioriteta.

“U samo dva mjeseca mandata stvorili smo uslove za povećanje minimalne penzije, dok je nedavnom odlukom Vlade omogućeno rješavanje pitanja srazmjernih penzionera kako bi i oni već početkom naredne godine dobili uvećane penzije. Za minimum ljudskog dostojanstva potrebno je 450 EUR i Vlada je dužna da to obezbijedi”, rekao je Spajić.

On je podsjetio da se u junu očekuje pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) što, kako je kazao, daje novu nadu crnogorskoj evropskoj perspektivi.

“Nada za Crnu Goru je nada za čitav region. Možda će zvučati pretenciozno, ali našim napredovanjem na planu približavanja Evropskoj uniji (EU) dat je novi vjetar u leđa i našim susjedima, a ideja evropejizma na velika vrata se vraća”, rekao je Spajić.

Kako je dodao, ideja evropeizma se vraća čak i kod onih koji su počeli da gube vjeru u evropsku perspektivu.

“Stoga se svojim djelovanjem na regionalnom planu iznova potvrđujemo kao podrška našim najbližim susjedima da prevazilaze prošlost i sa vjerom gledaju u zajedničku evropsku budućnost napretka”, istakao je Spajić.

On je poručio da će ostati posvećen napretku Crne Gore “svakog dana svog mandata i svog života”.

“Ubijeđen sam da za Crnu Goru najbolja vremena tek dolaze, a Crna Gora da bi bila vječna mora biti izvrsna”, kazao je Spajić.

Prijemu u Vili Gorica prisustvovali su političari, predstavnici diplomatskog kora, poslanici i članovi Vlade, ali i vodeće ličnosti u državnom tužilaštvu i predstavnici nevladinog sektora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS