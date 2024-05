U Muzeju novca CBCG otvorena izložba

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Izložba Eksponati crnogorskih muzeja kao motiv na novcu otvorena je danas u Muzeju novca Centralne banke (CBCG) na Cetinju.

Na izložbi, koja se povodom 18. maja, Međunarodnog dana muzeja, realizuje u saradnji CBCG i Srednje likovne škole “Petar Lubarda” sa Cetinja, predstavljeni su učenički radovi koji su stigli na osnovu likovnog konkursa na zadatu temu.

Autorima tri najbolja rada dodijeljene su diplome i novčane nagrade.

“Prvu nagradu u iznosu od 400 EUR osvojila je učenica I razreda Sofija Čulak, drugu, u iznosu od 300 EUR osvojila je učenica I razreda Matija Sava Ćelić, dok je treću nagradu u iznosu od 200 EUR osvojila učenica II razreda, Daria Konkova”, navodi se u saopštenju.

Ovo je deseta po redu izložba koju povodom Međunarodnog dana muzeja zajednički realizuju Muzej novca CBCG i SLŠ “Petar Lubarda”.

Istim povodom, radno vrijeme Muzeja novca će sjutra biti produženo i Muzej će biti otvoren za posjetioce od devet do 21 sat.

