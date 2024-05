Identifikovano nekoliko učesnika incidenta na košarkaškoj utakmici u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici identifikovali su nekoliko članova navijačkih grupa „Vojvode“ i „Varvari“ koji su učestvovali u incidentu koji se dogodio na košarkaškoj utakmici između Sutjeske i Budućnosti, u Nikšiću, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ preduzimaju mjere i radnje na identifikaciji i procesuiranju više osoba”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, policija traži one koji su neovlašćeno ušli u sportsku dvoranu, a nakon toga i na teren, ali i one koji su ubacivali predmete na teren.

U saopštenju se navodi da policija preduzima i aktivnosti kako bi utvrdila činjenice i okolnosti u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti Košarkaškog kluba Sutjeska, kao i organizatora sportske priredbe, kao i mogućih propusta u obezbjeđenju tog okupljanja.

