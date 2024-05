Partije većine predale Skupštini Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Predstavnici partija parlamentarne većine predali su u skupštinsku proceduru Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu, prenosi Pobjeda.

Predlog rezolucije su, kako se navodi, potpisala 43 poslanika partija parlamentarne većine, svih osim albanskih nacionalnih stranaka.

Ideja o usvajanju rezolucije kojom se osuđuje genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u logoru Jasenovac, tokom Drugog svjetskog rata, potekla je od predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Hrvatska je u srijedu uputila protestnu notu Crnoj Gori povodom najave Mandića da će predstavnici srpskog naroda u Skupštini predložiti rezoluciju o genocidu u Jasenovcu.

