Radović izabran za predsjednika podgoričkog Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Sudija podgoričkog Višeg suda Zoran Radović izabran je danas za predsjednika tog suda, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Navodi se da je to odlučeno na današnjoj sjednici Sudskog savjeta, nakon što je obavljen intervju sa prijavljenim kandidatima.

Prijavljeni kandidati bili su i sudije Amir Đokaj, Vesna Kovačević i Predrag Krstonijević.

“Na osnovu utvrđene rang liste za predsjednika Višeg suda u Podgorici izabran je Zoran Radović”, navodi se u saopštenju Sudskog savjeta.

Kako se dodaje, Sudski savjet je, na predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda, imenovao sudiju Osnovnog suda u Beranama Anu Kenjić Đukić za Disciplinskog tužioca, nakon što je prihvaćena ostavka dosadašnjeg.

U saopštenju se navodi da je Savjet donio odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor po jednog sudije Apelacionog, Upravnog i Privrednog suda Crne Gore.

Na današnjoj sjednci je, kako je saopšteno, donijeta i odluka o internom oglasu za popunjavanje slobodnog sudijskog mjesta u Osnovnom sudu u Kotoru, dobrovoljnim trajnim premještanjem iz jednog u drugi osnovni sud.

Dodaje se da je Savjet, shodno Memorandumu o upućivanju na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava i pisma registarke tog suda Marialene Tsirli, dao saglasnost Ministarstvu vanjskih poslova da se produži angažman crnogorske predstavnice sutkinje Vanje Vujović do 31. avgusta sljedeće godine.

