Sjutra mečevi 35. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmice pretposljednjeg, 35. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige, biće odigrane sjutra.

Sutjeska Meridianbet će u Nikšiću, u derbiju kola, ugostiti Dečić Admiralbet, pod Goricom igraće Budućnost i Mornar, dok će u Beranama rivali biti Jezero i Rudar.

Arsenal i Mladost Lob.bet sastaće se u Tivtu, dok će u Bijelom Polju igrati Jedinstvo Franca i Petrovac.

Sve utakmice počeće u 19 sati.

Dečić dva kola prije kraja ima tri boda više i bolji međusobni skor od Budućnosti.

Kolo prije karaja i matematički će osvojiti prvi trofej u istoriji kluba ukoliko savlada Sutjesku.

Ekipi iz Tuzi i remi bi bio dovoljan za titulu ukoliko Budućnost pod Goricom ne pobijedi Mornar.

Odgovarao bi im i poraz, ukoliko izgubi Budućnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS