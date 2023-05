Vojinović: Odbio sam mjesto na listi SNP-a

Podgorica, (MINA) – Ministar prosvjete i funkcioner Socijalističke narodne partije (SNP) Miomir Vojinović kazao je da je odbio kandidaturu za poslanika na listi te stranke, ali da ne pregovara sa drugim političkim subjektima o učešću na predstojećim parlamentarnim izborima.

Mediji su u ponedeljak objavili da je Vojinović, uz još nekoliko funkcionera, napustio SNP i da postoji mogućnost se nađe kao dio kvote Građanskog pokreta URA na poslaničkoj listi sa Demokratama.

Vojinović je u izjavi dostavljenoj medijima naveo da je tačno da nije prihvatio kandidaturu za poslanika na listi SNP-a i da nije prisustvovao jučerašnjoj sjednici Glavnog odbora te partije.

“Netačni su navodi da sam sa bilo kim pregovarao o tome da se moje ime nađe na bilo kojoj poslaničkoj listi”, rekao je Vojinović.

